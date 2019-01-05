Trafik Kazaları Mobese Kameralarına Yansıdı

Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), geçtiğimiz ay içinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Görüntülerde kazaların dikkatsizlik, kavşakta geçiş üstünlüğünün ihlali, ışık ihlali, aşırı hız gibi nedenlerle yaşandığı gözler önüne serildi. Kamuoyuna paylaşılan görüntülerden Karabük, Kilis, Batman, Sakarya, Diyarbakır, Bingöl ve Eskişehir'de yaşanan kazalar dikkat çekti. Karabük'te yaşanan kazada hızla ilerleyen iki otomobilin kavşakta çarpıştıkları görülüyor. Çarpışmanın ardından savrulmaya başlayan bir aracın defalarca takla atması görüntülerde yer aldı. Kilis'te yaşanan trafik kazasında kırmızı ışıkta durmayan bir araç, yolun karşına geçmeye çalışan motosiklete çarpıyor. Motor üzerindeki iki kişinin çarpmanın ardından yerde hareketsiz kaldığı görüldü. Batman'da meydana gelen kazanın görüntüsüne cadde üzerinde ters yönde ilerleyen aracın, başka bir otomobille kafa kafaya çarpışma anı yansıdı. Sakarya'da yaşanan kazada yayaların geçiş üstünlüğünü tanımayan bir sürücünün neden olduğu görüldü. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan iki kişi sol şeritteki otomobilin durmasının ardından yola çıkıyor, ancak sağ şeritten ilerleyen başka bir otomobil durmayarak yayalara çarpıyor. Yayalardan birini altına alan otomobil, şahsı aracın altında sürükleyerek bir süre daha ilerliyor. Diyarbakır'da meydana gelen kaza ise güvenlik önlemi almadan yola çıkan bir kamyonette yaşandı. Kamyonetin kasasındaki malzemeyi elleriyle tutan bir kişi rüzgara karşı havalanan kontra plağa güç yetiremeyince, onunla birlikte havalanarak yere çakıldı. Eşyanın altında kalan yaralının yardımına yoldan geçen diğer sürücüler yetişti.

(Caner Ünver/İHA)

Kaynak: İHA