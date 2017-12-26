Trafik Kazaları Kgys Kameralarında

Siirt'te meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından görüntülendi.





İl Emniyet Müdürlüğü, halkın bilinçlenmesi, suç oranlarının düşürülmesi ve suça karışanların tespit edilerek yakalanması amacıyla kurulan KGYS kameralarınca farklı yerlerde kaydedilen trafik kazalarına ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.



Çeşitli tarihlerde kentte meydana gelen kazaların yer aldığı görüntülere, bir otomobilin kavşaktan dönüşü sırasında diğer bir araçla çarpışması, Siirt-Kurtalan Caddesi'nde bir otomobilin diğer bir otomobile arkadan çarpması ve bir otomobilin Kurtalan Caddesi'ndeki kavşaktan dönüşü sırasında başka bir araca çarpma anı da yansıdı.



Diğer bir kayıtta ise Siirt Devlet Hastanesi önünde bir otomobilin kavşaktan dönüşü sırasında diğer otomobil ile çarpışması ve bir motosiklet sürücüsünün park halindeki bir otomobile çarpması da görülüyor.



Yetkililer, kazaların trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığına dikkati çekerek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.