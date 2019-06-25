Trafik kazaları: 1 ölü 6 yaralı

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, birisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alınan bilgiye göre, Ankara-Karabük karayolu Üçevler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Galip Mangaltepe'ye (73), İ.K'nın kullandığı 34 KZU 78 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen yaşlı adam, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mangaltepe, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntüde, bir kişinin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarptığı, çevredekilerin savrularak yere düşen yaşlı adama yardıma geldikleri var.

Diğer bir kaza yine aynı bölgede meydana geldi.

İstanbul'dan Karabük'e gelen Mehmet Çavdar yönetimindeki 78 AS 142 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Üçevler mevkisinde yoldan çıkarak kaldırıma çarptı.

Kazada, sürücü ve yanında bulunan Şerife, Furkan ve Yusuf Çavdar (9) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yenişehir Mahallesi Necatibey Caddesi Kültür Merkezi önündeki kazada ise kavşakta İsmail Güven'nin kullandığı 78 DE 167 plakalı otomobil ile polis memuru Hasan Öztürk yönetiminde ki polis otosu çarpıştı.

Kazada, sürücü Öztürk ile diğer araçtaki Birsen Güven yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA