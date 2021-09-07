Son dakika haberleri: Trafik kavgasında dolmuş şoförünün darp edildiği anlar kamerada
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Son dakika haberleri: Trafik kavgasında dolmuş şoförünün darp edildiği anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Trafik kavgasında dolmuş şoförünün darp edildiği anlar kamerada Ankara'nın Sincan ilçesinde trafik yüzünden çıkan bir tartışmada bir dolmuş sürücüsü darp edildi.

Trafik kavgasında dolmuş şoförünün darp edildiği anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde trafik yüzünden çıkan bir tartışmada bir dolmuş sürücüsü darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, hat dolmuşunun sürücüsü ile trafikte başka bir aracın sürücüsü tartışma yaşadı. Otomobilden inen şahıslar tarafından dolmuş sürücüsü darp edildi. Yaşanan kavga vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Son dakika haberleri: Trafik kavgasında dolmuş şoförünün darp edildiği anlar kamerada
Son dakika haberleri: Trafik kavgasında dolmuş şoförünün darp edildiği anlar kamerada
Son dakika haberleri: Trafik kavgasında dolmuş şoförünün darp edildiği anlar kamerada
Son dakika haberleri: Trafik kavgasında dolmuş şoförünün darp edildiği anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe

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