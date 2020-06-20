TRAFİK KAVGASINDA DARP EDİLDİ POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI
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TRAFİK KAVGASINDA DARP EDİLDİ POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Sultanbeyli'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavganın ardından darp edilen Erhan B. kısa bir süre pompalı tüfekle geri dönerek dehşet saçtı.

20.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:20

Sultanbeyli'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavganın ardından darp edilen Erhan B. kısa bir süre pompalı tüfekle geri dönerek dehşet saçtı. "Beni dövenler nerede" diye bağıran Savaş Sedef'in açtığı ateş sonucu bir kişi öldü 3 kişi yaralandı. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TRAFİK YÜZÜNDEN KAVGA ETTİLER

Sultanbeyli, Fatih Mahallesi, Pamuk sokak üzerinde 5 Haziran 2020 günü saat 17.40 sıralarında meydana gelen olay görgü şahitlerinin ifadelerine göre şöyle gelişti; Aracıyla yolda giden olan Erhan B., bu sırada yolu kapatacak şekilde araçlarını park eden bir grupla tartışmaya başladı. Yolu açması için korna çalan Erhan B. ile yolu açmak istemeyen kişiler arasında kavga çıktı. Kavga sonucu darp edilen Erhan B. oradan ayrıldı.

POMPALI TÜFEKLE GERİ DÖNÜP ATEŞ AÇTI

Aradan kısa bir süre geçtikten sonra olay yerine geri dönen Erhan B. pompalı tüfeğiyle dehşet saçtı. "Bana kavga ettiğimizde küfürler eden kimlerdi. Beni dövenler nerede" diye bağırmaya başlayan Erhan B. kalabalığa doğru ateş açtı. Olayda Savaş Sedef, Doğukan Y., Ömer Y., Tuncay V. yaralandı. Erhan B. olay yerinden kaçtı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan 21 yaşındaki Savaş Sedef hayatını kaybetti.

OLAY ANLARINI KAMERALAR KAYDETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptığı kamera incelemeleri sonucu olayın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Erhan B'nin darp edilmesi görüntülerde yer alırken, bir süre sonra elinde pompalı tüfekle geri dönen şüphelinin ateş açması da kamera görüntülerine yansıdı.

SİLAHI KULLANAN KİŞİ VE ARKADAŞLARI 24 SAATTE YAKALANDI

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada kimlikleri tespit ettiği şüphelilerden pompalı tüfekle ateş açan Erhan B. (28) ile olay sırasında yanında bulunan Burhan V. (35) ve Hazar V. (36)?yi 24 saat içinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Burhan V. ve Hazar V., serbest bırakılırken Erhan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TRAFİK KAVGASINDA DARP EDİLDİ POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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