Trafik ışıklarıyla "maske tak" çağrısı
Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların farkındalıklarını artırmak için trafik ışıklarına "Maskeni Tak" yazıları yerleştirdi.
18.08.2020 18:29 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:51
Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların farkındalıklarını artırmak için trafik ışıklarına "Maskeni Tak" yazıları yerleştirdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından kent merkezindeki 50'ye yakın sinyalizasyon sisteminde yer alan kırmızı ışığa asılan "Maskeni Tak" yazılarıyla sürücü ve yayaların farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.
Kaynak: AA