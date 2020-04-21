Trafik ışıklarında tartışan sürücülere 6 bin 300 lira sosyal mesafeyi ihlal cezası Batman'da trafik ışıklarında tartışan iki sürücüye, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal etmeleri nedeniyle toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Batman'da trafik ışıklarında tartışan iki sürücüye, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal etmeleri nedeniyle toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi. Batman Turgut Özal Bulvarı üzerinde trafik ışıklarında 2 sürücü arasından tartışma yaşandı. Tartışmayı gören polisler sürücülere müdahale etti. Güvenlik güçleri iki sürücüye de korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıklarından dolayı toplamda 6 bin 300 lira para cezası kesti. - BATMAN Kaynak: İHA