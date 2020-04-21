Trafik ışıklarında tartışan sürücülere 6 bin 300 lira sosyal mesafeyi ihlal cezası
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Batman, 3. Sayfa

Trafik ışıklarında tartışan sürücülere 6 bin 300 lira sosyal mesafeyi ihlal cezası

Batman'da trafik ışıklarında tartışan iki sürücüye, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal etmeleri nedeniyle toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

21.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:04
Trafik ışıklarında tartışan sürücülere 6 bin 300 lira sosyal mesafeyi ihlal cezası

Batman'da trafik ışıklarında tartışan iki sürücüye, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal etmeleri nedeniyle toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Batman Turgut Özal Bulvarı üzerinde trafik ışıklarında 2 sürücü arasından tartışma yaşandı. Tartışmayı gören polisler sürücülere müdahale etti. Güvenlik güçleri iki sürücüye de korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıklarından dolayı toplamda 6 bin 300 lira para cezası kesti. - BATMAN

Kaynak: İHA

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