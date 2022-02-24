Trafik ışıklarında oyun havası oynadılar

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da bir grup üniversite öğrencisi genç, şehrin en işlek caddelerindeki trafik ışıklarında oyun havası oynadı. Gençler, yeşil ışık süresinde kendilerini müziğin ritmine kaptırırken, çok sayıda kişi görüntülere gençlik özlemiyle gülümsedi.

Gençlerin bu etkinliğinin trafik ışıklarına uyulmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiği öğrenildi.

Görenleri gülümseten bu görüntüler sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. - KÜTAHYA