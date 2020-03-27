Trafik ışıklarında 'Evde Kal' uyarısı
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Sakarya, Elazığ

Trafik ışıklarında 'Evde Kal' uyarısı

Trafik ışıklarında 'Evde Kal' uyarısı Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya'da vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa 'Evde kal', yeşil ışığa ise 'Eve git' yazıları yerleştirildi.

27.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:25
Trafik ışıklarında 'Evde Kal' uyarısı

Trafik ışıklarında 'Evde Kal' uyarısı

SAKARYA - Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya'da vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa 'Evde kal', yeşil ışığa ise 'Eve git' yazıları yerleştirildi.

Dünya genelinde ve Türkiye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs ile mücadelede alınan tedbirler ve salgından korunmak için zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması konusunda uyarılar yapılmıştı. Bu kapsamda vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla harekete geçen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik sinyalizasyon sistemlerinde çalışma başlattı. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu Bulvar, Gümrükönü, Soğanpazarı, Yeni Cami ve Devlet Hastanesi'nde ki muhtelif kavşaklarda bulunan trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa 'Evde kal', yeşil ışığa da 'Eve git' yazıları yerleştirildi. Trafik sinyalizasyon sistemlerindeki uyarıları gören vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek, Türk halkının bu konuda daha çok bilinçlendirilmesi gerektiğine değindiler.

Bütün ülke olarak bu hastalığı yeneceğiz İnşallah

Yapılan uygulamadan memnuniyet duyduğunu belirten Emekli Rasim Çelik, "Bir işim vardı ve bankaya geldi. Devletimizin ve belediyemizin bu çalışmasından memnunuz. Bu süreçte yaşadığımız zorluklara da devletimiz çok iyi önlemler aldı. Keşke bu süreçte o hal ilan edilip vatandaşlarımız evden çıkmasaydı ve devletimiz daha iyi çalışsaydı. Trafik ışıklarındaki ibareler gerçekten çok iyi bir bilinçlendirme ben şahsım adıma bu uygulamadan çok memnunum. Bu süreçte Allah yar ve yardımcımız olsun. Devletimiz büyük bir devlettir. Bütün ülke olarak bu hastalığı yeneceğiz inşallah" dedi.

Halkın bilinçlenmesi açısından güzel bir uygulama

Yapılan uygulama hakkında konuşan ve korona virüs salgına karşı insanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını ve evde kalması gerektiğini vurgulayan taksici Bülent Büke, " Bu yapıla uygulama gerçekten güzel bir uygulama. 65 yaş üstü vatandaşların gerçekten evde kalması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda herkesin bilinçlenmesi gerekiyor. Sakarya'da da halkın bilinçlendirilmesi açısından gerçekten güzel bir uygulama. Vatandaşların gerçekten bu konuya duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. İnsanların bu konuda bilinçlendirilmesi güzel insanlar yapılan uyarılara rağmen dışarıda ve bilinçlendirilmesi iyi oldu. Duruma sadece 65 yaş üstü olarak bakmamak lazım korona virüs salgına karşı bütün insanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarına ve evde kalması gerektiğine inanıyorum. Şuan da bakıyorum işi olanda dışarıda olmayanda dışarıda insanların evde kalmaları kendi sağlıkları açısından çok önemli" diye konuştu.

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da korona virüs önlemleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacı ile trafik ışıklarına 'evde kal' yazısı yansıtıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının önüne geçmek amacıyla farklı bir çalışma başlatıldı. Diyarbakır'da bulunan trafik ışıklarının kırmızı bölümüne, vatandaşların evlerinde kalmalarının önemine değinmek için amacıyla 'evde kal' yazısı yansıtıldı.

Çalışmak zorunda olan vatandaşlardan Mehmet Emin Turan, yapılan uygulamanın çok yerinde olduğunu belirterek, "İnsanlarımızın kendi sağlıkları için evde kalmasını istiyoruz" dedi.

Trafik ışıklarında bekleyen araç sürücüleri de uygulamadan memnuniyet duyduklarını kaydederek, mecbur oldukları için dışarı çıkmak zorunda olduklarını dile getirdi.

ELAZIĞ - Korona virüsüne karşı Elazığ'da alınan tedbirler üst seviyeye çıkartılarak tüm oturma bankları kapatıldı, trafik ışıklarına "Evde Kal" yazıları yansıtıldı. Yapılan uygulama ve uyarılar sayesinde toplu taşıma araçlarının kullanımı yüzde 86 oranında düşerken, sokağa çıkanların sayısı da gözle görülür seviyede azaldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsüne karşı her türlü uyarı, bilgilendirme ve dezenfekte çalışması ilk andan itibaren yapılmaya başlandı. Valilik koordinesinde belediye ve diğer kurumların ortak çalışmasıyla yapılan çalışmalar kapsamında önce kent merkezindeki 15 Temmuz Meydanı polis bariyerleriyle kapatıldı, ardından da diğer noktalardaki oturma banklarına polis tarafından bariyerler yerleştirildi. Kent merkezindeki birçok bilboarda afişler asılırken, son olarak trafik ışıklarına 'Evde Kal' yazısı yansıtıldı. Yapılan çalışmalar ile sokağa çıkanların sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanırken, toplu taşıma araçlarının kullanımı yüzde 86 azaldı. Son 3 günde toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı 43 ile 45 binden 5 binlere geriledi.

Elazığ olarak tedbirlere uyduklarını ifade eden Nejdet Turan adlı vatandaş, "İhtiyacımız olduğu zaman kısıtlı bir şekilde çıkıyoruz. Bende ihtiyacımdan dolayı çıktım, şimdi de eve dönüyorum. Yakın mesafeyi takip ederek gidiyorum" dedi.

Virüsten dolayı dikkat etmeleri gerektiğini dile getiren Mustafa Erman ise, "Temasta bulunmamamız gerekiyor. Mesafeli durmamız gerekiyor, mecbur olmadığımız müddetçe alışveriş yapmaya çıkmamamız lazım. Bu şekilde inşallah virüsü atlatacağız. Kurallara uyuyoruz. Bugün çaresiz bir şekilde çıktım. Maaşımı almamıştım onu aldım, faturamı yatırdıktan sonra eve gideceğim. Herkes elinden geleni yapıyor. Birtakım aksaklıklar olabilir, insanlarda da olur, yetkililerde de olur, bir bütün olarak mücadele vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların evlerinden çıkmamaya özen göstermesi gerektiğini belirten Mevlüt Duru da, "Birbirlerine temas etmeden, çok fazla bir yere girmeden evlerinden çıkmamaları lazım. Hastalık pis bir şey, kimse evinden çıkmasın. Biz evimizdeyiz. Sadece köyde araziye gidiyoruz, toplu yerlerde oturmuyoruz. Herkesin bu işe dikkat etmesi lazım. Oturma yerlerinin kapatılması çok güzel olmuş. Belediyemiz oturakları kaldırdığı için teşekkür ediyorum. En azından toplu bir araya gelmiyorlar. Bu uygulama çok güzel oldu" diye konuştu.

Öte yandan Vali Çetin Oktay Kaldırım da sosyal medya hesabından, "Vatan, millet aşığı, mert, yiğit Elazığlılar, memleketin has evlatları sağlımız için lütfen uyarıları dikkate alalım. Evde kalalım. Zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım. Alınan tedbirlere sımsıkı uyalım" mesajını paylaştı.

Trafik ışıklarında 'Evde Kal' uyarısı

Kaynak: İHA

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Trafik ışıklarında 'Evde Kal' uyarısı

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