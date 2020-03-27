Trafik ışıklarında 'Evde Kal' uyarısı Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında trafik sinyalizasyon sistemiyle vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında trafik sinyalizasyon sistemiyle vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.

Tüm dünya ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınının önüne geçilmesi için yetkililerce 'Evde Kal' çağrısı yapılmıştı. Sivas'ta da Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarda farkındalık oluşması için trafik sinyalizasyon sistemiyle "Evde kal" çağrısı yapıldı. İnsanların bilinçli olması ve kurallara uyması gerektiğini ifade eden vatandaşlardan Kader Arasan, "Bizim halkımız dinlemez bunu. Virüsle alay ediyorlar. Devletin aldığı tedbirler bence yeterli ama insanların aldığı tedbirler yetersiz" dedi.

Cengiz İzgi ise, vatandaşların artık duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, "Işıklardaki 'Evde Kal' yazısı duyarlılık anlamında iyi olmuş. Artık vatandaşların duyarlı olması lazım. İki haftalık süreci güzel atlatmamız, birbirimizden biraz uzak kalmamız lazım. Tabii şartlar, ekonomi zor. Çalışanların işi zor. Ama sabırlı olalım, bunu da atlatacağız inşallah. Herkes birbirine yardımcı olsun. Rabbim devletimizi, milletimizi, ülkemizi korusun inşallah" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA