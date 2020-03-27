Trafik ışıklarında 'Evde Kal' uyarısı
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Mudanya, Bursa, Sivas, 3. Sayfa

Trafik ışıklarında 'Evde Kal' uyarısı

Trafik ışıklarında 'Evde Kal' uyarısı Sivas'ta Korona virüs tehlikesine karşı duyarlılığı arttırmak için trafik sinyalizasyon sistemiyle vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.

27.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:53
Trafik ışıklarında 'Evde Kal' uyarısı

Trafik ışıklarında 'Evde Kal' uyarısı

SİVAS - Sivas'ta Korona virüs tehlikesine karşı duyarlılığı arttırmak için trafik sinyalizasyon sistemiyle vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.

Dünya'yı etkisi altına alan korona virüsü vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Sivas'ta Korona virüse dikkat çekmek isteyen Sivas Belediyesi ekipleri Korona virüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla trafik ışıklarıyla "Evde kal" çağrısında bulundu. Vatandaşların dikkatini çeken çağrı vatandaşların ilgi odağı oldu. Sürücüler yazının dikkatini çektiklerini ifade ederek vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.

BURSA - Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19'la (koronavirüs) mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik başlattığı ve evde kalarak virüsün yayılmasını önlemeyi hedef alan kampanyaya, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı bir destek geldi. Şehirdeki tüm dijital ekranlar ve trafik ışıkları, belediye ekipleri tarafından 'Evde kal Bursa', 'Evde kal' sloganlarıyla donatıldı.

Uygulama, dün gece saatlerinde başladı. Acemler, Mudanya geliş ve gidiş istikametleri, Mudanya Devlet Hastanesi inişi, Bursa OSB önü, Filament Köprülü Kavşağı, Mudanya Yolu Köfteci Yusuf karşısı ve Otosansit girişinde yer alan tüm dijital ekranlara, korona virüse karşı 'Evde kal, Bursa' cümleleri işlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsle mücadeleye, şehirdeki trafik ışıkları da dahil edildi. İlk olarak, Orhaneli Kavşağı Mediapark önü, Carrefour önü basgeç yaya kavşağı, Orhaneli Yolu Beşevler giriş kavşağı ve Sheraton Otel önü Mihraplı Kavşağı'ndaki kırmızı ışık haznelerine, 'Evde kal' sloganları yazıldı.

Yapılan açıklamada, kampanyaya desteğin şehrin tüm bölgelerindeki dijital ekranlar ile trafik ışıklarında uygulamaya alınacağı ve uyarıların 'virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar' devam edeceği vurgulandı. Tüm ışıklarda "Evde kal" çağrısının görünmesi vatandaşlar arasında "yeşil de yansa evdeyim, kırmızı da yansa evdeyim" şeklinde yorumlandı.

KAYSERİ - Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarda evden çıkmamaları konusunda farkındalık oluşturmak için trafik ışıklarına 'Evde Kal' yazıldı.

Tüm dünya ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınının önüne geçilmesi için yetkililerce 'Evde Kal' çağrısı yapılmıştı. Kentte de cumhuriyet meydanında vatandaşlarda farkındalık oluşması için trafik ışıklarına 'Evde Kal' yazısı yazıldı. İnsanların bilinçli olması ve kurallara uyması gerektiğini ifade eden vatandaşlardan Kader Arasan; "Bizim halkımız dinlemez bunu. Virüsle alay ediyorlar. Devletin aldığı tedbirler bence yeterli ama insanların aldığı tedbirler yetersiz" dedi.

Cengiz İzgi ise vatandaşların artık duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak; "Işıklardaki 'Evde Kal' yazısı duyarlılık anlamında iyi olmuş. Artık vatandaşların duyarlı olması lazım. İki haftalık süreci güzel atlatmamız, birbirimizden biraz uzak kalmamız lazım. Tabi şartlar, ekonomi zor. Çalışanların işi zor. Ama sabırlı olalım, bunu da atlatacağız inşallah. Herkes birbirine yardımcı olsun. Rabbim devletimizi, milletimizi, ülkemizi korusun inşallah" diye konuştu.

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde trafik ışıklarında Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 'Evde Kal' uyarıları yerleştiriliyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde reklamcılıkla uğraşan Abdülhamit Eksilmez, yapılan uygulama çerçevesinde, araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşların trafik ışıklarına monte edilen "Evde Kal" yazılı uyarılar yerleştirme fikrini İlçe Kaymakamlığı'na sunduklarını ve bunun kabul gördüğünü söyledi. Eksilmez "Korona virüsle mücadele için vatandaşlarımızı uyarmak ve dikkat çekmek için 'Evde Kal' yazılı stickerları Ardeşen ilçemizde tüm trafik ışıklarına monte ettik. Kırmızı ve sarı ışıklara bu yazıyı koyduk. Kırmızı ışıkta araç durduğu zaman trafik akışına göre araçtakiler rahat bir şekilde görebilecekler. Bu kapsamda hastalıkta mücadele için herkesi evde kalmaya davet ediyoruz" dedi.

Trafik ışıklarında 'Evde Kal' uyarısı

Kaynak: İHA

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Trafik ışıklarında 'Evde Kal' uyarısı

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