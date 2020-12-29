-Trafik ışıklarında duran tıra arkadan gelen tır böyle çarptı: 1 yaralı

-Trafik ışıklarında duran tıra arkadan gelen tır böyle çarptı: 1 yaralı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafik ışıklarında duran tıra, arkadan hızla gelen başka bir tırın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

-Trafik ışıklarında duran tıra arkadan gelen tır böyle çarptı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafik ışıklarında duran tıra, arkadan hızla gelen başka bir tırın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, D-100 Karayolu Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Oğuz yönetimindeki 06 BHP 796 dorse plakalı tıra trafik ışıklarında durduğu sırada, arkasından gelen Mesut Şanlı idaresindeki 41 ADE 922 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü Mesut Şanlı hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan tır sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Mesut Şanlı, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde trafik ışıklarında yavaşlayan tıra arkadan gelen başka bir tırın çarpma anları görünüyor. Çarpma sonrasında öndeki tırın sürücüsü Oğuz, aracından inerek kaza sonrası oluşan hasara bakıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN