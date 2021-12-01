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Trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ticari aracın trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde ticari aracın trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli karayolu Güzelköy Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli'den Denizli istikametine seyir halinde olan Gülsüm B.(41) idaresindeki 06 EA 2557 plakalı Mercedes ticari araç, trafik ışıklarında bekleyen Emine G.(33) idaresindeki 09 RJ 594 plakalı Ford ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile 09 RJ 594 plakalı araç ta önünde bekleyen, Yalçın O. idaresindeki 09 F 2703 plakalı Tofaş otomobile çarptı. Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan Gülsüm B(41)., Emine G.(33) ve Hayriye G.(55) ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Aydın-Denizli karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı

Trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı

Trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı

Trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı

Trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı

Trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı

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