Trafik ışıklarında annelik nöbeti
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Trafik ışıklarında annelik nöbeti

Trafik ışıklarında annelik nöbeti Adana'da trafik ışıklarına yuva yapıp kuluçkaya yatan kumru görenlerin yüreğini ısıttı Adana'nın Kozan ilçesinde bir kumru, trafik ışıklarına yuva yapıp kuluçkaya yattı.

04.06.2020 10:06 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:11

Trafik ışıklarında annelik nöbeti

Adana'da trafik ışıklarına yuva yapıp kuluçkaya yatan kumru görenlerin yüreğini ısıttı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir kumru, trafik ışıklarına yuva yapıp kuluçkaya yattı.

Şıh Efendi Bulvarı'ndaki trafik ışıklarının üzerine yaptığı yuvada kuluçkaya yatan kumru, görenlerin yüreğini ısıttı. Araç ve insanlara aldırmayan kumru bir dakika olsun yuvasından ayrılmıyor.

Yağmur ve güneşe aldırmayayarak annelik örneği sergileyen kumru, kurallara uymayan sürücülere de tanıklık ediyor.

Trafik ışıklarında annelik nöbeti

Kaynak: İHA

Manşet

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