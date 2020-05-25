Trafik ışıklarına yuva yapan kumru dikkat çekti
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Trafik ışıklarına yuva yapan kumru dikkat çekti

Konya'nın Kulu ilçesinde Ankara-Konya karayolundaki trafik ışığının üzerine yuva yapan kumru, görenleri şaşırttı.

25.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:00

Konya'nın Kulu ilçesinde Ankara-Konya karayolundaki trafik ışığının üzerine yuva yapan kumru, görenleri şaşırttı.

Dört günlük sokağa çıkma yasağının uygulanmasının başlamasıyla Kulu'da, Ankara-Konya karayolu üzerinde bulunan otogar kavşağında sessizliği fırsat bilen kumru sahiplendiği trafik ışığının üzerine yuva yaparak yumurtladı.

Esen şiddetli rüzgarla dağılan yuvasında, yumurtası üzerinde yatan kumru, şehirler arası yolculuk eden ağır vasıtaların seslerine aldırış etmeden yuvasında kalmaya devam ediyor.

Trafik ışıklarına yuva yapan kumru dikkat çekti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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