Trafik ışıklarına görme engelliler için sesli sitem

KONYA (AA) - Karapınar ilçesinde yaşayan görme engellilerin karşıdan karşıya geçmelerini kolaylaştırmak için trafik lambalarının bulunduğu bölümlere sesli sistemi kuruldu.

Karapınar'da trafik lambalarına görme engellileri için Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karapınar Belediyesi tarafından sesli sistem getirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk sesli sinyalizasyon sistemini üç farklı noktadaki trafik lambalarının bulunduğu yelere yerleştirdi. Sistemin daha sonra ilçe genelindeki tüm trafik ışıklarına yerleştirileceği kaydedildi.

Görme engelli Burhan Zengin, AA muhabirine, bu sistem ile birlikte bir görme engellinin karşıdan karşıya geçmek için kimseyi beklemeyeceğini söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya teşekkür etti.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet