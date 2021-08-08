Trafik ışıklarına gölgelik
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Trafik ışıklarına gölgelik

Trafik ışıklarına gölgelik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'de aşırı güneşten dolayı trafik ışıklarını görmekte zorlanan vatandaşlar ışıklara kartondan gölgelik yaptı.

Osmaniye'de aşırı güneşten dolayı trafik ışıklarını görmekte zorlanan vatandaşlar ışıklara kartondan gölgelik yaptı.

Aşırı sıcakların esir aldığı şehirlerden birisi olan Osmaniye'de sıcak nedeniyle vatandaşlar trafik ışıklarındaki renkleri görmekte zorlandı. Kırmızı mı, yeşil mi, sarı mı yandığını seçemeyen vatandaşlar herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için kendilerine göre çözüm üretti. Vatandaşlar kırmızı ışığın üst tarafına kartondan gölgelik yaparak güneş ışığını kırıp net bir şekilde kırmızıyı görmeyi başardı. Trafik ışıklarında gölgelik gören diğer sürücüler ise duruma bir anlam veremeyip ışıklara şaşkın şaşkın baktığı görüldü. Işıklardaki karton gölgelik görenleri hayrete düşürdü. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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