Trafik ışıklarda duramayan kamyonet önündeki araca çarptı, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te trafik ışıklarda duramayan kamyonetin önündeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik ışıklarda duramayan kamyonetin önündeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük-Bilecik karayolu Demirköy Pazaryeri Kavşağında meydana geldi. Bozüyük'ten Bilecik istikametine seyir halinde olan 42 Z 5430 plakalı kamyonet sürücüsü Mutlu Büyükcengiz, Pazaryeri kavşağında geldiğinde trafik ışıklarda duramadı. Araç aynı yönde seyir eden Cemil Karabay yönetimindeki 33 CEV 02 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada sürücü Cemil Karabay ve araç içinde yolcu olarak bulunan Ramazan Güçlü yaralandı. Yaralılar, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk tedavisinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı