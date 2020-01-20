Trafik ışığının bulunmadığı kent merkezindeki kazalar KGYS kameralarına yansıdı
Sinop'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
Sinop'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
Kayıtlarda ana yolda ilerleyen otomobilin yayaya çarpması, otomobilin denize düşmesi ve bisikletli çocuğun minibüse çarpması yer alıyor.
Kayıtların devamında otomobilin park halindeki otomobile çarpması ve başka bir kazada motosikletin devrilmesi dikkati çekiyor.
Kent merkezindeki trafik ışıkları 21 yıl önce ulaşımı aksattığı gerekçesiyle kaldırılmıştı.
Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.