Trafik ışığının bulunmadığı kent merkezindeki kazalar KGYS kameralarına yansıdı
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Trafik ışığının bulunmadığı kent merkezindeki kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Sinop'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

20.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:40
Trafik ışığının bulunmadığı kent merkezindeki kazalar KGYS kameralarına yansıdı

'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Kayıtlarda ana yolda ilerleyen otomobilin yayaya çarpması, otomobilin denize düşmesi ve bisikletli çocuğun minibüse çarpması yer alıyor.

Kayıtların devamında otomobilin park halindeki otomobile çarpması ve başka bir kazada motosikletin devrilmesi dikkati çekiyor.

Kent merkezindeki trafik ışıkları 21 yıl önce ulaşımı aksattığı gerekçesiyle kaldırılmıştı.

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Trafik ışığının bulunmadığı kent merkezindeki kazalar KGYS kameralarına yansıdı
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