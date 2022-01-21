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TRAFİK IŞIĞINDA TIR KAZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

ANTALYA (DHA) - Burdur'da kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Burdur- Antalya Karayolu Sanayi Kavşağı'nda dün 22.30 sıralarında İbrahim Demir kullandığı 43 LT 864 plakalı TIR ile kırmızı ışıkta bekleyen Yiğit Öztaş yönetimindeki 07 ANJ 747 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Kazada Demir'in kullandığı TIR hasar meydana geldi. Vinç yardımıyla TIR'ın sürücü bölümü dorseden ayrılarak yol trafiğe açıldı.

TRAFİK IŞIĞINDA TIR KAZASI

TRAFİK IŞIĞINDA TIR KAZASI

TRAFİK IŞIĞINDA TIR KAZASI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İbrahim Demir, Antalya, Burdur, Güncel, Haber

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