Trafik ışığında duran otomobil alev aldı

Trafik ışığında duran otomobil alev aldı

Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde trafik ışıklarında duran otomobil, elektrik kontağından dolayı alev aldı.

Trafik ışığında duran otomobil alev aldı

Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde trafik ışıklarında duran otomobil, elektrik kontağından dolayı alev aldı.

Nizip-Karkamış Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Suriyeli Abo Abdulselam'a ait otomobil, trafik ışıklarında dururken alev almaya başladı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini göden Abdulselam çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin yardımıyla söndürülen otomobilin motor bölümünde hasar oluşurken, yangına elektrik kontağının neden olduğu anlaşıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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