Trafik ışığında arızalanan araç sahibinin yardımına polisler yetişti
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Trafik ışığında arızalanan araç sahibinin yardımına polisler yetişti

Adıyaman'da aracı bozulan vatandaşın yardımına trafik polisleri yetişti.

10.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:00
Trafik ışığında arızalanan araç sahibinin yardımına polisler yetişti

'da aracı bozulan vatandaşın yardımına trafik polisleri yetişti. Polisler, trafiğin aksamaması için aracı uygun bir yere kadar itti.

Kent merkezinde Valilik kavşağındaki ışıklarda arıza yapan araç sürücüsüne İl 'nde görevli trafik polisleri yardım etti.

Bölgede trafik akışını kontrol etmek amacıyla görev yapan polisler, aracı uygun bir yere kadar iterek tıkanan yolun trafiğe açılmasını sağladı.

Çevredeki sürücüler ise o anları cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: AA
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