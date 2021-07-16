Trafik ihlalleri havadan tespit edildi
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Trafik ihlalleri havadan tespit edildi

Trafik ihlalleri havadan tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da 2 farklı noktada yapılan havadan trafik denetimlerinde kural ihlalinde bulunan 42 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılırken 12 araç da trafikten men edildi.

Manisa'da 2 farklı noktada yapılan havadan trafik denetimlerinde kural ihlalinde bulunan 42 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılırken 12 araç da trafikten men edildi.

Manisa sınırları içerisinde bulunan Akhisar-Gölmarmara-Salihli (555-10) Devlet Karayolu, Manisa-Turgutlu (250-04) Devlet Karayolu, Manisa-Akhisar (565-09) Devlet Karayolunda, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Asayiş Ekipleri ile birlikte, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen Helikopterle, 10.00 - 12.00 saatleri arasında trafik ihlallerinin tespiti için helikopterle denetim yapıldı. Denetime; İl Jandarma Komutanlığına bağlı 8 Jandarma Trafik Timi, 2 Motosikletli Trafik Timi, 1 Motosikletli Asayiş Timi, 5 Jandarma Asayiş Timi, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 Bölge Trafik Ekibi olmak üzere toplam 48 personel katıldı.

Yapılan havadan denetim sonucunda 612 araç kontrol edildi. Yapılan kontrol sonucunda trafik ihlali yapan 42 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken, 12 araç da trafikten men edildi. İlerleyen günlerde havadan trafik denetimlerinin artarak devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Trafik ihlalleri havadan tespit edildi
Trafik ihlalleri havadan tespit edildi
Trafik ihlalleri havadan tespit edildi
Trafik ihlalleri havadan tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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