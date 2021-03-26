Trafik ihlali yapanlar helikopterden tespit edildi
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Trafik ihlali yapanlar helikopterden tespit edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trafik ihlali yapanlar helikopterden tespit edildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Akhisar-Salihli-Gölmarmara Devlet Karayolu, Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda helikopterle yapılan trafik denetiminde 66 araç sürücüsüne trafik idari cezası uygulanırken 25 araç da...

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Akhisar-Salihli-Gölmarmara Devlet Karayolu, Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda helikopterle yapılan trafik denetiminde 66 araç sürücüsüne trafik idari cezası uygulanırken 25 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Akhisar-Salihli-Gölmarmara Devlet Karayolu, Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda bugün, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle 10.00 - 12.00 saatleri arasında Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 9 Jandarma Trafik Timi, 2 Motosikletli Asayiş Timi ve 6 Jandarma Asayiş Timi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 8 Bölge Trafik ekibi olmak üzere toplam 67 personel ile havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetim sonucunda 1207 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 66 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Yapılan denetim de 25 araç da trafikten men edildi.

Yapılan açıklamada, ilerleyen günlerde 'Sürücülerin yakalanma riskini üst düzeyde tutması maksadıyla' havadan trafik denetimine devam edileceği bildirildi. - MANİSA

Trafik ihlali yapanlar helikopterden tespit edildi
Trafik ihlali yapanlar helikopterden tespit edildi
Trafik ihlali yapanlar helikopterden tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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