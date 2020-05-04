Trafik Haftasında çocuklar unutulmadı

Çanakkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, korona virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkamayan çocukların evlerine ziyarete giden polis ekipleri, onlara çeşitli hediyeler verdiler.

Çanakkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, korona virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkamayan çocukların evlerine ziyarete giden polis ekipleri, onlara çeşitli hediyeler verdiler.

Her yıl 1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftasının bu yıl ki sloganları 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda' ve 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' olarak belirlendi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, korona virüs dolayısıyla sokağa çıkamayan çocukları evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdiler. Polis amcaları çocuklara hediye ettiği kırmızı düdükle trafikte aile bireyleri hata yaparsa çalmalarını istedi.

Öte yandan, polis amcalarını unutmayan bazı çocuklar da evlerinde yaptıkları resimleri onlara hediye ettiler. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA