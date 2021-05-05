Trafik haftası pandemi kuralları çerçevesinde kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde pandemi kuralları dahilinde kutlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde pandemi kuralları dahilinde kutlandı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri ilçe merkezinde hem sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili denetim yaptı hem de izinli sürücülere bilgilendirici broşürler ve çeşitli hediyeler verdi.

Trafik Haftası nedeniyle Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik timleri ilçenin belirli noktalarında hem kısıtlama denetimlerin yaptı hem de sürücülere hazırlanan bilgilendirme broşürlerini dağıttı. Ayrıca çocukları da unutmayan ekipler çocuk sahibi sürücülere kırmızı düdük dağıtımı yaptı. Ekipler sürücülerin özellikle yaya önceliği konusunda hassas davranmalarını istediler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı