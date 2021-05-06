Trafik Haftası'nda sürücülere kurallar hatırlatıldı
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Trafik Haftası'nda sürücülere kurallar hatırlatıldı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Güncel

Trafik Haftası'nda sürücülere kurallar hatırlatıldı Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında yapılan uygulamalarda, sürücüleri yaya önceliğine karşı bilgilendirildi.

Trafik Haftası'nda sürücülere kurallar hatırlatıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında yapılan uygulamalarda, sürücüleri yaya önceliğine karşı bilgilendirildi.

Trafik Haftası kapsamında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerince İstanbul- Kırklareli yolunun 3. Kilometresinde yapılan uygulamada sürücülere trafik kuralları hatırlatıldı.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ve görevli olan araç sürücüleri ile beraberindeki yolculara Trafik Haftası kapsamında hazırlanan broşür ve afişlerin de sürücülere dağıtıldı.

Ekipler, sürücü ve yolcularına Covid-19 tedbirleri hatırlatılarak, maske, mesafe, hijyen kurallarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Trafik Haftası'nda sürücülere kurallar hatırlatıldı
Trafik Haftası'nda sürücülere kurallar hatırlatıldı
Trafik Haftası'nda sürücülere kurallar hatırlatıldı
Trafik Haftası'nda sürücülere kurallar hatırlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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