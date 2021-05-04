Trafik Haftası'nda sürücüler bilgilendirildi
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Trafik Haftası'nda sürücüler bilgilendirildi

Trafik Haftası'nda sürücüler bilgilendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik haftası dolayısıyla uygulama yaptılar.

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik haftası dolayısıyla uygulama yaptılar. Tam kapanma nedeniyle araç sürücülerinin izin belgelerini kontrol eden ekipler vatandaşları emniyet kemeri takma konusunda bilgilendirdiler.

1-7 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İstasyon kavşağında vatandaşların güven içerisinde yolculuk yapabilmeleri için uyarılarda bulundular.

Trafik kuralları konusunda vatandaşlara bilgiler aktaran polis ekipleri ayrıca vatandaşların sokağa çıkma muafiyetleri olup olmadığını da kontrol etti. Sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran ekipler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen "yayalar kırmızı çizgimizdir" mottolu araç kokuları da hediye ederek trafik kurallarının olduğu broşürler dağıtıldı. - BALIKESİR

Trafik Haftası'nda sürücüler bilgilendirildi
Trafik Haftası'nda sürücüler bilgilendirildi
Trafik Haftası'nda sürücüler bilgilendirildi
Trafik Haftası'nda sürücüler bilgilendirildi
Trafik Haftası'nda sürücüler bilgilendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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