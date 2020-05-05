Trafik Haftası'nda evde kalan çocuklar unutulmadı

TEKİRDAĞ'da polis ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan çocukları ziyaret ederek, trafikle ilgili bilgilendirici broşürler ile hediyeler dağıttı.

TEKİRDAĞ'da polis ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan çocukları ziyaret ederek, trafikle ilgili bilgilendirici broşürler ile hediyeler dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında koronavirüs nedeniyle evlerinde olan çocukları unutmadı. Önceki yıllarda çocuklarla yollarda uygulamalı eğitim yapan polis ekipleri, bu yıl ise onları evlerinde ziyaret ederek, trafikle ilgili bilgilendirici broşürler ile hediyeler dağıttı. Sosyal mesafeye uyarak çocuklarla sohbet eden polis ekipleri, trafik kurallarıyla ilgili sorular da sordu.Ziyaret nedeniyle mutlu olduklarını dile getiren çocuklar, broşürler ve hediyeler için polislere teşekkür etti.

Kaynak: DHA