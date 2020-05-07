Trafik Haftası'nda bu kez polisler, çocuklara gitti

KAHRAMANMARAŞ polisi, koronavirüs salgını nedeniyle Trafik Haftası kutlamalarına katılamayan çocukları evlerinde ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ polisi, koronavirüs salgını nedeniyle Trafik Haftası kutlamalarına katılamayan çocukları evlerinde ziyaret etti. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, 2 yıl önceki kutlamalara katılan Ravza (6) ve Kaan (9) Gündeş kardeşlere ziyaretinde hediyeler verdi.

Her yıl Trafik Haftası'nda çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl çocuklarla bir araya gelemedi. Çocukların dışarı çıkmasının yasak olması nedeniyle bu yıl farklı yol izlemeye karar veren ekipler, 2 yıl önceki Trafik Haftası kutlamalarına katılan çocuklara sürpriz yaptı. Hakan Doğan, personeliyle birlikte Ravza ve Kaan Gündeş kardeşlerin evine gitti. Polisleri kapıda görünce mutlu olan çocuklara, Doğan bir de sürpriz yaptı. Ravza ve Kaan'a, 2 yıl önceki kutlamalarda çekilen fotoğraflarını çerçeveli olarak hediye etti. Gündeş kardeşler, fotoğrafları görünce şaşırırken, polislere de teşekkür etti. Polisler ayrıca sitedeki diğer çocuklara da kırmızı düdük hediye etti.Trafik Haftası'nı doldu dolu kutlamaya çalıştıklarını belirten Hakan Doğan, "Önceki yıl Trafik Haftamızda polis üniforması giyip, 'Çocuğuz ama trafikteyiz' pankartını tutarak etkinliğinize katkı sağlayan iki kardeş Kaan ile Ravza. Bu sene onlar gelemediler, 'Biz onlara gidelim' dedik ve onlara çeşitli hediyeler verdik. O yüzden bugün kardeşlerimizi ziyaret ettik. Bu Trafik Haftası'nda da biz onları yalnız bırakmadık" dedi.

Kaynak: DHA