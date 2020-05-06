Trafik Haftası kapsamında uyarılan sürücülere maske dağıtıldı
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Trafik Haftası kapsamında uyarılan sürücülere maske dağıtıldı

Trafik Haftası kapsamında uyarılan sürücülere maske dağıtıldı
06.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:13

Diyarbakır'da Trafik Haftası dolayısıyla jandarma, vatandaşlara maske ve bilgilendirme broşürü dağıttı.

Diyarbakır'da Trafik Haftası dolayısıyla jandarma, vatandaşlara maske ve bilgilendirme broşürü dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, rutin kontrollerin yanı sıra kara yollarında kurdukları farklı uygulama noktalarında vatandaşları bilgilendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan araçların sürücüleri ve yanlarındakilerin ateşleri ölçüldü, maske verildi.

Trafik güvenliğiyle ilgili bilgilendirme içeren broşür de dağıtılan vatandaşlar, emniyet kemeri, hız limiti gibi hayati önem taşıyan konularda uyarıldı.

Trafik Haftası kapsamında uyarılan sürücülere maske dağıtıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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