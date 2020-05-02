Trafik Haftası etkinlikleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trafik Haftası etkinlikleri

Trafik Haftası etkinlikleri
02.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:51

Bu yıl 2-­8 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki Karayolu Trafik Haftası etkinliklerinde, 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda' ve 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' mottosu kullanılacak.

Bu yıl 2-­8 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki Karayolu Trafik Haftası etkinliklerinde, 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda' ve 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' mottosu kullanılacak.

Tekirdağ'ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, "Trafik düzeni ve karayolunu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığı, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını artırmak amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü 'Karayolu Trafik Güvenliği Günü', bugünü takip eden hafta ise 'Karayolu Trafik Haftası' olarak kutlanmaktadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na dayanılarak çıkarılan Karayolu Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası Yönergesi gereğince, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı) ve diğer paydaşların katılımıyla 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri, koronavirüs (Kovid­19) salgınına karşı alınan tedbirlerle örtüşecek şekilde icra edilecek" denildi.

Açıklamaca ayrıca, Trafik Haftası süresince 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda' ve 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' mottosunun etkin olarak kullanılacağı, araç kullanırken dikkati azaltması nedeniyle cep telefonu kullanımı, aşırı hız, alkollü araç kullanımı, hatalı park başta olmak üzere bu dönemde de yine aynı kararlılıkla denetimlere devam edileceğinin altı çizildi.

Muratlı'da trafik güvenliği kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince denetimlerin sürekli olarak yapıldığı, 2018 yılı içerisinde 7 bin 358 aracın kontrol edildiği ve bunlardan bin 351 araca 268 bin 323 TL ceza yazıldığı, 2019 yılı içerisinde ise 14 bin 872 aracın kontrol edildiği ve bunlardan bin 589 araca 579 bin 451 TL ceza yazıldığı belirtilerek; denetimlere aynı kararlılıkla devam edileceğine dikkat çekildi.

Ayrıca, toplumda trafik bilincini geliştirmek ve artırmak amacıyla Muratlı'da 14 okulda trafik eğitimlerinin Trafik Büro Amirliği görevlilerince verildiği ve 'Önce Yaya' uygulaması kapsamında Muratlı Belediyesi ile koordineli olarak ilçenin değişik yerlerine ve okul önlerine 18 adet 'Önce Yaya' geçidinin yaptırıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı Haber
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haber
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek Haber
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Haber
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Haber
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Bakan Soylu 'Salgında genel yayılım bitti' dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
Bakan Soylu "Salgında genel yayılım bitti" dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
İspanyol hükümeti bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 9,2 oranında küçülmesini bekliyor
İspanyol hükümeti bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 9,2 oranında küçülmesini bekliyor
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu
Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Mfö Cem Yılmaz Hande Yener Burak Özçivit
Spor Neymar Falcao Şenol Güneş Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Su Kadın Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Trafik Haftası etkinlikleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 16:43:13. #1.14#
title