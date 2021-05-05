Trafik Haftası dolayısıyla Kırşehir'de sürücüler bilgilendirildi
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Trafik Haftası dolayısıyla Kırşehir'de sürücüler bilgilendirildi

Trafik Haftası dolayısıyla Kırşehir'de sürücüler bilgilendirildi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası kapsamında yapılan uygulamalarda, sürücüleri kazalara karşı bilgilendirdi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası kapsamında yapılan uygulamalarda, sürücüleri kazalara karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası kapsamında Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümünde ve kent merkezinde yaptıkları uygulamalarda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ve görevli olan araç sürücüleri ile beraberindeki yolcuları trafik kurallarını hatırlattı.

Trafik Haftası kapsamında hazırlanan broşür ve afişlerin de sürücülere dağıtıldığı uygulamalarda, insan kaynaklı oluşan kazaların önlenmesi ve kamuoyunun bilinçlenmesi amacıyla vatandaşlara bilgi verildi.

Ekipler, araç sürücülerine çeşitli konularda uyarılar yaptı.

Öte yandan, kontrol ve denetim noktalarında durdurulan araçların sürücü ve yolcularına Kovid-19 tedbirleri hatırlatılarak, vatandaşlardan maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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