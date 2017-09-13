Trafik güvenliği ve karayolu yolcu taşımacılığıyla ilgili sorun ve çözüm önerilerinin tartışıldığı "Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı" tamamlandı.



Çalı?taya Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, TÜVTÜRK, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi yetkilileri katıldı.



Kapanış oturumunda, iki gün süren çalıştay boyunca moderatörlük yapan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Düzgün, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenol Yaprak, moderatörlük yaptıkları alanlarla ilgili birer sunum yaptı.



Moderatörler, şehir içi yolcu taşımacılığı, şehirler arası ve turizm yolcu taşımacılığı ile öğrenci ve personel taşımacılığı çalışma gruplarında değerlendirilen konularla ilgili sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirdi.



Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman, yaptığı sunumda, şehir içi yolcu taşımacılığındaki sorunları tespit ederek çözüm için yol haritası oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. 'Kurallara uyan şoförlere yönelik teşvik mekanizmaları olabilir mi' diye düşündüklerini dile getiren Yaman, bu konuda rapor hazırladıklarını kaydetti.



Şehirlerarası ve turizm yolcu taşımacılığı grubunun moderatörlüğünü yapan Doç. Dr. Mesut Düzgün, teknolojik alt yapı uygulamaları ve sosyal projelerle ilgili yeni fikir ve önerileri ele aldıklarını söyledi.



Doç. Dr. Şenol Yaprak da öğrenci ve personel yolcu taşımacılığı ile ilgili sorunların tespiti için belediyeler, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve öğrenci velileri ile birlikte çalıştıklarını belirtti. Yaprak, öğrenci ve personel yolcu taşımalığında belirlenen sorunların çözüm önerilerini çalıştayın sonuç raporunda sunacaklarını kaydetti.



Kapanış oturumu sonunda Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, çalışma gruplarını yöneten oturum başkanlarına hediyelerini verdi.