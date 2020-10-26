Trafik güvenliği ve alkollü sürücü denetimi yapıldı
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Trafik güvenliği ve alkollü sürücü denetimi yapıldı

26.10.2020 21:31 | Son Güncelleme: 26.10.2020 21:34
Trafik güvenliği ve alkollü sürücü denetimi yapıldı

Trafik ekiplerince 23-24 Ekim'de ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 84 bin 639 sürücüden 1980'inin alkol ve 13'ünün uyuşturucu etkisinde olduğu ve 1040'ının da ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.

Trafik ekiplerince 23-24 Ekim'de ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 84 bin 639 sürücüden 1980'inin alkol ve 13'ünün uyuşturucu etkisinde olduğu ve 1040'ının da ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 23-24 Ekim'de, ülke genelinde "alkol etkisinde araç kullanımına" yönelik özel denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 84 bin 639 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, sürücülerden 1980'inin alkollü, 13'ünün uyuşturucu etkisinde, 1040'ının ise ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.

Kontroller sonucu 1293 araç trafikten men edilirken, 1942 sürücünün ehliyeti ise geçici olarak geri alındı.

Çalışmalarda tespit edilen 9 bin 905 trafik kuralı ihlaliyle ilgili de sorumlular hakkında işlem yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmamaları ile diğer trafik kurallarına uymaları hatırlatılır, denetimlerin devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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