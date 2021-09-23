Trafik güvenliği için yol çizgileri yenileniyor

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla yeni asfaltlanan yollara şerit çizgileri çekerken, çizgileri eskiyen yollarda ise yenileme işlemi gerçekleştiriyor.

Caddelerdeki çalışma sıcak yol çizgi boya makinesi ile trafik yoğunluğunun az olduğu gece saatlerinde gerçekleştiriliyor. Yapılan yenileme sayesinde yol şeritleri daha fazla fark edilir hale getiriliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Acil Müdahale Takımı Kontrol Şefi Gülderen Özüok, "Yeni asfaltlanan Nene Hatun Caddesi, Güzelhisar Caddesi, Vuslat Caddesi, Beyazıt Caddesi, Vali Mithat Paşa Caddesi, Güneş Sokak ile şerit çizgileri eskiyen Cengiz Topel Caddesi'nde yol çizgi çalışması yaptık. Çalışmalarımız Aliağa genelinde devam edecek" dedi.

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