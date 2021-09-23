Trafik güvenliği için yol çizgileri yenileniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafik güvenliği için yol çizgileri yenileniyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Trafik güvenliği için yol çizgileri yenileniyor

Aliağa Belediyesi, kent merkezinde trafik ve yaya güvenliği ile şehir estetiği için şeritleri yeniliyor.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla yeni asfaltlanan yollara şerit çizgileri çekerken, çizgileri eskiyen yollarda ise yenileme işlemi gerçekleştiriyor.

Caddelerdeki çalışma sıcak yol çizgi boya makinesi ile trafik yoğunluğunun az olduğu gece saatlerinde gerçekleştiriliyor. Yapılan yenileme sayesinde yol şeritleri daha fazla fark edilir hale getiriliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Acil Müdahale Takımı Kontrol Şefi Gülderen Özüok, "Yeni asfaltlanan Nene Hatun Caddesi, Güzelhisar Caddesi, Vuslat Caddesi, Beyazıt Caddesi, Vali Mithat Paşa Caddesi, Güneş Sokak ile şerit çizgileri eskiyen Cengiz Topel Caddesi'nde yol çizgi çalışması yaptık. Çalışmalarımız Aliağa genelinde devam edecek" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Joe Biden Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ziya Selçuk Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Yiğit Marcus Aral
Spor Muharrem İnce Cristiano Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Şans Oyunları Memduh Büyükkılıç Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trafik güvenliği için yol çizgileri yenileniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 18:03:41. #1.12#