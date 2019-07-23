Trafik güvenliği için çalışmalar sürüyor
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezi ile ilçe kırsalında bulunan asfalt yolların yol çizgi boyama ile trafik işaret levhalarının montaj ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şehir merkezi, ilçe ve mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan yollarda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla şerit ve çizgi boyama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Son olarak Gaffar Okkan Caddesi üzerinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, kent merkezindeki çalışmalarının yanı sıra ilçe yolları üzerinde bulunan ve hasar gören trafik işaret ve levhalarını da değiştirmeye devam ediyor.
Kaynak: Bültenler
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