Trafik Güvenliği Çalıştayı
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Trafik Güvenliği Çalıştayı

Trafik Güvenliği Çalıştayı
Habermetre - Haberler | Toplum

22 Haziran 2021 Salı günü Akademimiz Trafik Enstitüsü ve Trafik Başkanlığı tarafından Polis Akademisi Anıttepe Yerleşkesi Çalıştay Salonunda "Trafik Güvenliği Çalıştayı" düzenlenmiştir.

22 Haziran 2021 Salı günü Akademimiz Trafik Enstitüsü ve Trafik Başkanlığı tarafından Polis Akademisi Anıttepe Yerleşkesi Çalıştay Salonunda "Trafik Güvenliği Çalıştayı" düzenlenmiştir.

Çalıştay; Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK ve Trafik Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet YAVUZ'un açış konuşmalarıyla başlamış olup Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan görevli uygulayıcılar ve akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen Çalıştayda, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Trafik Güvenliği konusu tartışılmıştır.

Kaynak: Habermetre

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