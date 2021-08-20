Güvenlik Bilimleri Enstitüsü 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programları Mülakat Sonuçları
Kesin Kayıt ve Ders Seçme Tarihleri 13-17 Eylül 2021 Kayıt Yenileme Tarihleri 13-24 Eylül 2021 Güz Yarıyıl Başlangıcı 27 Eylül 2021 Ders Ekle-Bırak 04 Ekim 2021 Adres Güvenlik Bilimleri Enstitüsü/ANITTEPE Kesin Kayıtta İstenen Belgeler: Özgeçmiş ve Yeni Çekilmiş Biometrik Fotoğraf (Belgeler...
Kesin Kayıt ve Ders Seçme Tarihleri 13-17 Eylül 2021 Kayıt Yenileme Tarihleri 13-24 Eylül 2021 Güz Yarıyıl Başlangıcı 27 Eylül 2021 Ders Ekle-Bırak 04 Ekim 2021 Adres Güvenlik Bilimleri Enstitüsü/ANITTEPE Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:
Özgeçmiş ve Yeni Çekilmiş Biometrik Fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi, fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak gbeogrenci@egm. gov. tr adresine gönderilecektir. )
Adaylar yukarıda belirtilen tarih aralığında Öğrenci İşleri Büro Amirliğine bizzat gelerek (Özgeçmiş ve fotoğrafı e-posta aracılığıyla gönderdikten sonra) görevlilerin vereceği Kesin Kayıt Formunu dolduracaklar ve ders seçimini yapacaklardır.
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Kaynak: Habermetre