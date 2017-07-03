Trafik Ekiplerinin Motosiklet Denetimi

Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, trafiğe çıkan motosikletlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.



Özellikle plakasız motosikletler üzerinde denetim yapan trafik ekipleri, motosikletin çalıntı kaydının ve trafik sigortasının olup olmadığını kontrol ediyor. Ekipler, motosiklet sürücülerinin ehliyetlerini de denetliyor.



Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde motosiklet denetimi yapan ekipler, eksiği bulunan motosiklet ve sürücülere cezai işlem uyguladı. Ekipler, trafikte kaydı bulunmayan motosikletleri de trafikten men ederek, çekici aracıyla otoparka gönderdi. Trafik ekipleri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - EDİRNE