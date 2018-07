Trafik Ekiplerinin Mesafesi 20 Kilometreden, 15 Kilometreye Çekilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin trafik konusunda dünyada parmakla gösterilecek ülke olacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'de düzenlenen Temel Trafik Eğitimi ve Kaza İnceleme Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) atanan Celal Uzunkaya'ya başarılı çalışma dönemi dileyerek, "Kendisini tebrik ediyor ve önümüzdeki dönemin ülkemizin için hem milletimizin için hem de insanlarımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ayağının tozuyla da bugün ilk defa burada güzel bir toplantıda hep birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz büyük ve köklü bir medeniyetiz. Ciddi bir nüfusa ve ekonomik büyüklüğe sahibiz. Dünyada çok özellikli bir coğrafi konumda bulunuyoruz. Malumunuz terörle mücadele ediyoruz. Uyuşturucu ile de uğraşıyoruz. Bu da aynı şekilde uyuşturucu güzergahlarına denk düşen coğrafi konumumuzda ve küresel yapılanmalarla ilgilidir. Ancak yıllardır uğraşıyoruz. Trafik güvenliği diye bir meselemizde var ki bunun sorumlusu sadece bize ait, bunun bir dış bağlantısı yok, coğrafya ile ilgisi de yok. Güncel siyaset ile de ilgisi yok. Tamamen bizimle, bizim yanlışlarımızla, bizim alışkanlıklarımızla, bizim yaptıklarımızla bizim yapmadıklarımızdan ilgili bir konudur ve bu öyle bir mesele ki terörde terör esti ve yani suçluyu ararsınız. Asayişte hırsızı ve dolandırıcıyı yani suçlu ararsınız. Uyuşturucuda üreteni, satıcıyı, torbacıyı yani suçluyu ararsınız ama trafikte suçlu değil, trafikte ihmali hatayı görmezden gelmemeyi önemsemeyi almak zorundasınız. Ötekilerin adı suçtur. Buradaki kaza, kusur, kabahat kazaları önlemeye insanların davranışlarını değiştirmeye, onları ikna etmeye, onları ikaz etmeye çalışırsınız" dedi.

"Trafik ekiplerinin mesafesini 20 kilometreden, 15 kilometreye çekeceğiz"

Soylu, "Halen 6 bin 242 personel ve bin 162 ekip ile yürütülen bölge trafik denetlemelerine, bin 750 personelle oluşturacağımız 292 ekip ilave edeceğiz. Böylece daha önce yaklaşık 20 kilometreye bir trafik ekibi düşerken, bu mesafeyi 15 kilometreye çekmiş olacağız. Şehir içi trafik denetleme hizmetlerine de halen 14 bin 956 personel ile 2 bin 382 ekip görev yapıyor. Buna toplam bin personel ile 2 bin 549 ekip ilave ediyoruz. Bu sayede nüfus ortalamasına vurduğumuz zaman daha önce 23 bin kişiye 1 trafik ekibi düşüyorken, bu sayıyı 19 bin kişiye ekip noktasına getiriyoruz. İnşallah bunu uluslararası standartlara 15 bine ve daha alt rakamlara çekebilmek içinde biraz önce söylediğimiz planlamaları hep birlikte gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Her gün trafik kazalarında can kaybı olduğunu takip eden birisiyim"

Polis görünürlüğü arttıkça trafik kazaları ve kazalardaki ölüm oranlarının azaldığının altını çizen Soylu, "2016, 2017 yılları arasında denetim miktarımız yüzde 27.1 oranında artmış aynı dönemde ülke döneminde nüfus ve araç sayısı artmış olmasına rağmen kazalarda yüz bin araç başına düşen can kaybı yüzde 4 azalmıştır. Bu rakam bizi tatmin eden bir rakam değildir. Açık söylüyorum bu kadar bu işin üzerine düşmemize rağmen bu kadar bu işle ilgili adım atamamıza rağmen yüzde 4.1 rakamı bütün arkadaşlarımızla da sürekli olarak konuşuyoruz. Ben meselelerin içerisinde bir adamım yani bu meseleleri burada önüme verilen bilgi notlarından okuyan ve sizinle paylaşan bir kişi değilim. Her gün Türkiye'de ne kadar kaza var ne kadar can kaybı olduğunu her gün birer bir takip eden bir arkadaşınızım. İnanın bu ciğerime saplanıyor. ve bu konuda hem ortak duygu taşıdığım hem de ortak bir sorumluğu sadece bizler değil tüm vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştirmeliyiz" dedi.

"4 bir tarafımızda terör örgütüyle çevrili"

Soylu, "Arkadaşlar 4 bir tarafımız terör örgütüyle çevrili DEHAŞ, PKK, DHKPC, FETÖ birçok terör örgütü var. Bizim yılda teröre verdiğimiz şehit trafikte verdiğimiz can kaybının neredeyse 40'da biridir. 50'de 1'idir. 70'de biridir. Yani burada önümüzde önemli bir meseledir. ve bu meseleye her birimiz önemli bir sorumluluk ortaya koymalıyız. Bizim inancımız bir insanın bir alem olduğu inancıyız. Hepimiz ilkokul ortaokul lise üniversite hayat mektebi bütün bu dersleri aldık ve bütün dersleri takip etmek ve bir şekilde hayatımıza yansıtmak zorundayız. Türkiye trafik konuşunda dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri içerisinde olacak, inşallah. Çünkü Cumhurbaşkanımızın Recep Tayip Erdoğan beyin ortaya koyduğu kalkınma projeksiyonunda Türkiye tarihin en önemli hamlelerinden birisi olan yollarla bölünmüş yollarla hava limanlarıyla ve hızlı trenlerle buluşturdu. Bunun her birisi trafiğin kendi içerisinde normalleşmesini sağlayan teknolojik gelişmelerdir" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından polis adaylarına sertifikaları verildi. - KIRIKKALE