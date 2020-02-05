Trafik ekiplerinden okul servis şoförlerine eğitim
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Trafik ekiplerinden okul servis şoförlerine eğitim

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığınca ilçede faaliyet gösteren okul servis şoförlerine eğitim veriliyor.

05.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:56
Trafik ekiplerinden okul servis şoförlerine eğitim

İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığınca ilçede faaliyet gösteren okul servis şoförlerine eğitim veriliyor.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyıl döneminin başlaması üzerine polis ve jandarma trafik ekipleri servis şoförlerinin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara hız verdi.


Bu kapsamda Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen eğitim programında, okul servis araçları yönetmeliği ve okul servis araçlarındaki yükümlülükler ve uyulması gereken kurallar sürücülere anlatıldı.


Trafik ekipleri, okul servis araçlarının trafik kurallarına uymasının önemine değindi.


Eğitim öğretimin yılının ilk döneminde de polis ve jandarma trafik ekiplerinin sıkı bir denetim yapıldığı, denetimlerin yıl sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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