Trafik ekiplerinden motosiklet uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trafik ekiplerinden motosiklet uygulaması

09.12.2020 16:24 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:28
Trafik ekiplerinden motosiklet uygulaması

Samsun'da trafik ekipleri 3 merkez ilçede motosiklet uygulaması başlattı.

Samsun'da trafik ekipleri 3 merkez ilçede motosiklet uygulaması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı şahin diye adlandırılan motosikletli trafik ekipleri, bugün İlkadım, Atakum ve Canik ilçesinde motosiklet sürücüleri üzerinde uygulama yaptı. Şahin ekipleri ehliyet, ruhsat ve evrak kontrolü yaparken, kuralları ihlal eden motosiklet sürücülerine ceza yazdı, evrakları eksik olanları da bağlayarak çekici ile otoparka çektirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Jandarma trafik ekiplerinden kış lastiği uygulaması
Jandarma trafik ekiplerinden kış lastiği uygulaması
Son dakika... Trafik ekiplerinden 'yaya önceliği' denetimi
Son dakika... Trafik ekiplerinden 'yaya önceliği' denetimi
Son dakika haberi: Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı
Son dakika haberi: Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Cem Yılmaz Öner Erkan Yıldız Tilbe Nesrin Cavadzade
Spor Okan Buruk Sinan Gümüş Ersun Yanal Pierre Webo Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trafik ekiplerinden motosiklet uygulaması - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 16:31:05. #1.14#
title