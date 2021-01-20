Kış lastiği denetimlerinden vatandaş mutlu
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Kış lastiği denetimlerinden vatandaş mutlu

20.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:21
Kış lastiği denetimlerinden vatandaş mutlu

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçları kontrol eden ekipler, araçlarda denetim yaptı. Ekipler, sürücülere kış lastiği uygulamasına ilişkin bilgi verirken, vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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