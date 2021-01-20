Kış lastiği denetimlerinden vatandaş mutlu

Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçları kontrol eden ekipler, araçlarda denetim yaptı. Ekipler, sürücülere kış lastiği uygulamasına ilişkin bilgi verirken, vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek