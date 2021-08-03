TRAFİK EKİPLERİNDEN KAPSAMLI DENETİM

TRAFİK EKİPLERİNDEN KAPSAMLI DENETİMCengiz Koçal Caddesi İDO önünde yapılan denetimlerde, çalışma ve hizmet yönetmeliğine istinaden kılık-kıyafet, klima, toplu taşıma aracı kullanım belgesi, maske, dezenfektan ve araç içinde güzergahlara ait ücret tarifesinin olup olmadığını yönünde...

TRAFİK EKİPLERİNDEN KAPSAMLI DENETİM

Cengiz Koçal Caddesi İDO önünde yapılan denetimlerde, çalışma ve hizmet yönetmeliğine istinaden kılık-kıyafet, klima, toplu taşıma aracı kullanım belgesi, maske, dezenfektan ve araç içinde güzergahlara ait ücret tarifesinin olup olmadığını yönünde uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde araçlar tek tek kontrol edildi ve araç sürücüleri uyarıldı. Kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan minibüslerin takiplerinin daha kolay yapılabilmesi için plakaları alındı ve araçların fotoğraflar çekildi.

Kaynak: Habermetre