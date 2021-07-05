Trafik ekiplerinden kaçtı, Karadeniz Sahil Yolu'nu trafiğe kapattı

Trafik ekiplerinden kaçtı, Karadeniz Sahil Yolu'nu trafiğe kapattı Giresun'da trafik uygulamasından kaçan bir kişi, daha sonra Karadeniz Sahil Yolu'nu aracıyla trafiğe kapattı Giresun'da bir sürücü önce trafik kontrolünden kaçtı, daha sonra trafiği kapatacak şekilde park ettiği aracın...