Trafik ekiplerinden fazla yolcu denetimi
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Trafik ekiplerinden fazla yolcu denetimi

Trafik ekiplerinden fazla yolcu denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da trafik ekipleri toplu taşıma araçlarında korona virüsten dolayı fazla yolcu denetimi yaptı.

Samsun'da trafik ekipleri toplu taşıma araçlarında korona virüsten dolayı fazla yolcu denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesine göre korona virüsten dolayı toplu taşıma araçlarının kapasitesinin yüzde ellisinin üzerinde yolcu taşımaları yasaklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu genelge doğrultusunda bu sabah İlkadım ilçesinde toplu taşıma araçlarında 'fazla yolcu denetimi' başlattı. Yapılan denetimlerde fazla yolcu taşıyan sürücülere ceza yazıldı. - SAMSUN

Trafik ekiplerinden fazla yolcu denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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