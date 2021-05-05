Trafik ekiplerinden çevrimiçi trafik eğitimi
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Trafik ekiplerinden çevrimiçi trafik eğitimi

Trafik ekiplerinden çevrimiçi trafik eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine EBA ve Zoom programları üzerinden çevrimiçi trafik eğitimi verildi.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine EBA ve Zoom programları üzerinden çevrimiçi trafik eğitimi verildi.

Manisa'da Jandarma ve polislerin trafik ekipleri tarafından pandemi nedeniyle verilemeyen trafik eğitimleri internet üzerinden çevirimiçi verilmeye başlandı. Kula'da da İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde, ilkokul öğrencilere çevrimiçi trafik eğitimi verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Bayır ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Murat Söğüt tarafından canlı bağlantı programları ile 3 öğretmen ve 78 öğrenciye pandemi döneminde dikkat edilecek hususlar, trafik kuralları, trafikte görme görülme, yaya geçidinin kullanımı, güvenli oyun alanları, emniyet kemeri kullanımı ve araçlarda güvenli yolculuk ile kuralların sadece araç sürücüleri için konulmadığı anlatılarak kurallara uymanın önemine vurgu yapıldı. Öğrencilerin soru cevap yöntemiyle derse katılımı sağlanırken, çevrimiçi trafik eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam da, bir ders saati şeklinde yürütülen çevrimiçi eğitimi ziyaret etti. - MANİSA

Trafik ekiplerinden çevrimiçi trafik eğitimi
Trafik ekiplerinden çevrimiçi trafik eğitimi
Trafik ekiplerinden çevrimiçi trafik eğitimi
Trafik ekiplerinden çevrimiçi trafik eğitimi
Trafik ekiplerinden çevrimiçi trafik eğitimi
Trafik ekiplerinden çevrimiçi trafik eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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