Trafik ekipleri yolcu otobüslerini denetledi

Mardin'in Midyat ilçesinde emniyet müdürlüğüne bağlı trafik denetleme ekipleri tarafından yolcu otobüsleri denetlendi.

Işıklar Mahallesinde bulunan, Otogar da yolcu otobüsü şoförlerini denetleyen ilçe trafik ekipleri, hareket etmeye hazır, şehirler arası seyahat yolcu taşımacılığı yapan otobüsler üzerinde yaptıkları denetlemelerde, 6 yolcu otobüs ve sürücü kontrol edilirken, sürücü ve görevlilerin aşılı olduğu herhangi bir olumsuz durum olmadığı dile getirildi.

Bu tür denetimlerin halkın sağlığı için devam edeceği belirtildi. - MARDİN

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