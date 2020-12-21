Trafik ekipleri yola çıkacak sürücüleri 'Yaşam Tüneli'ne alıyor
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Trafik ekipleri yola çıkacak sürücüleri 'Yaşam Tüneli'ne alıyor

21.12.2020 17:40 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:45

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Yolu üzerinde kazaları ve can kayıplarını önlemek için "Yaşam Tüneli" adlı çadırda trafik kuralları anlatılıyor.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Yolu üzerinde kazaları ve can kayıplarını önlemek için "Yaşam Tüneli" adlı çadırda trafik kuralları anlatılıyor.

Kırklareli-İstanbul karayolu istikametinde yapılan uygulama kapsamında, araç sürücüleri ve yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatılırken, kural ihlali sonucunda yaşanacak kaza ve sonrasında ortaya çıkabilecek sonuçlar 'Yaşam Tüneli'nde videolarla izletiliyor.

Kural ihlali yapan sürücülere karşı faydalı bir anlatım olduğunu dile getiren sürücü Salih Ersoy, "Yaşam Tüneli'nde izletilen videolar çok anlamlı ve faydalı. Trafik kurallarına özellikle emniyet kemerlerimizi takarak uyup, seyir halindeyken cep telefonu görüşmeleri yapmıyoruz" dedi. - KIRKLARELİ

Trafik ekipleri yola çıkacak sürücüleri 'Yaşam Tüneli'ne alıyor
Trafik ekipleri yola çıkacak sürücüleri 'Yaşam Tüneli'ne alıyor
Trafik ekipleri yola çıkacak sürücüleri 'Yaşam Tüneli'ne alıyor
Trafik ekipleri yola çıkacak sürücüleri 'Yaşam Tüneli'ne alıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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